Австрійський банк Raiffeisen та італійський UniCredit продовжують заробляти в Росії, але тиск на них посилився, – Reuters

Raiffeisen і UniCredit глибоко вкорінені в російську фінансову систему і є єдиними іноземними банками в списку центрального банку з 13 "системно важливих кредитних установ".

Декілька європейських банків, зокрема австрійський Raiffeisen та італійський UniCredit, продовжують заробляти в Росії. Але після того, як у Росії набули чинності канікули для сплати кредиту, що надається окупантами, а також зобовʼязання для банків списати всі заборгованості в разі смерті або каліцтва військових, тиск на закордонних кредиторів зріс, пише Reuters.

Схема полегшення позик викликала критику не тільки з боку центрального банку України, який заявив, що звернувся до Raiffeisen та інших банків з проханням припинити ведення бізнесу в Росії, але також з боку інвесторів, стурбованих будь-яким репутаційним впливом.

Raiffeisen і UniCredit глибоко вкорінені в російську фінансову систему і є єдиними іноземними банками в списку центрального банку з 13 "системно важливих кредитних установ", що підкреслює їх важливість для економіки Росії, яка бореться з широкими санкціями Заходу. Їхня роль у підтримці російської економіки в критичний для президента РФ Володимира Путіна час спонукала деяких інвесторів оприлюднити свої побоювання.

Банки в Росії реструктурували боргів російських військових та їхніх родин на 800 млн євро. Raiffeisen заявив, що лише 0,2% його російських позик постраждали від "накладеного урядом кредитного мораторію".

UniCredit каже, що здебільшого працює у Росії не з фізичними особами, а з бізнесом.

У січні 2023 Національний банк України знову закликав міжнародні банки і страховиків залишити російський та білоруських ринки. Такі звернення були спрямовані на адресу Raiffeisen Bank International, Intensa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole.