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Американцям з подвійним громадянством у Росії загрожує призов, – Держдепартамент

РФ може відмовитись визнавати американо-російське подвійне громадянство.

Американцям з подвійним громадянством у Росії загрожує призов, – Держдепартамент
Посольство США у Москві

США закликали своїх громадян негайно залишити території Росію, адже їх можуть неправомірно затримати та призвати на війну проти України.

Про це пише BBC.

У новому попередженні про поїздки Державний департамент заявив, що Росія може відмовитись визнавати американо-російське подвійне громадянство. "Подвійні громадяни" стикаються з перспективою призову у рамках ширшої російської військової мобілізації для підтримки операцій в Україні.

“Росія може відмовити у визнанні громадянства США особам з подвійним громадянством, відмовити їм у доступі до консульської допомоги США, мобілізувати їх, перешкодити їхньому виїзду з Росії та/або викликати їх на військову службу”, – йдеться у попередженні.

"Російські спецслужби можуть не повідомити посольство США про затримання громадянина США і необґрунтовано затримати консульську допомогу США. Російські служби безпеки посилюють свавільне застосування місцевих законів, спрямованих проти іноземних і міжнародних організацій, які вони вважають “небажаними”, – додали у Держдепі.

Після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року кілька тисяч американців втекли з РФ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський позбавив громадянства України низки колишніх топчиновників, зокрема ексглаву Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва, ексглаву МВС Віталія Захарченка; ексміністра освіти Дмитра Табачника; ексміністра доходів та зборів Олександра Клименка і ексглави СБУ Олександра Якименка.

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