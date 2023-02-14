З-під завалів у Туреччині витягли двох неповнолітніх братів

Матір братів загинула під час землетрусу.

Через 181 годину після руйнівного землетрусу у турецькій провінції Хатай рятувальники змогли дістати з-під завалів двох неповнолітніх братів.

Про це повідомляє Анадолу.

Зазначається, що рятувальники врятували 8-річного Харуна Шеріфоглу і 15-річного Еюпхана Шеріфоглу з-під уламків будівлі в адміністративному центрі провінції – Антак'є.

Постраждалих було госпіталізовано.

Дядько врятованих дітей розповів, що нещодавно поховали їхню загиблу під час землетрусу матір. Їхній батько теж зараз перебуває під уламками.

За останніми даними, кількість загиблих внаслідок руйнівного землетрусу з епіцентром у турецькому Кахраманмараші перевищила 31,6 тис. осіб.

Нагадаємо, українські рятувальники обстежили 340 будівель, зруйнованих землетрусами у Туреччині і деблокували тіла 20 загиблих.