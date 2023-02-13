Словаччина продовжила тимчасовий захист для українців

Для українців, котрі вимушено переїхали до Словаччини внаслідок російської агресії, продовжили термін дії тимчасового притулку.

Про це повідомила пресслужба Мінреінеграції.

Посвідчення “Тимчасовий притулок” (dočasné útočisko) терміном дії до 4 березня 2023 року автоматично залишатимуться дійсними до 4 березня 2024 року.

Українці, котрі бажають оновити своє посвідчення, можуть це зробити через електронну службу Міністерства внутрішніх справ Словацької Республіки.

У Мінреінтеграції нагадали, що статус тимчасового притулку дозволяє українцям працювати на території Словаччини, а також здобувати середню та вищу освіту та відвідувати школи. Крім того, він дає можливість мати доступ до медичної допомоги та житла та надає, в разі потреби, право на матеріальну допомогу.

Нагадаємо, біженці з України зможуть продовжити свій тимчасовий захист у Чехії на один рік. Таким чином, він триватиме до кінця березня 2024 року.