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Словаччина продовжила тимчасовий захист для українців

Термін дії продовжено на рік.

Словаччина продовжила тимчасовий захист для українців
Фото: zemavek.sk

Для українців, котрі вимушено переїхали до Словаччини внаслідок російської агресії, продовжили термін дії тимчасового притулку.

Про це повідомила пресслужба Мінреінеграції.

Посвідчення “Тимчасовий притулок” (dočasné útočisko) терміном дії до 4 березня 2023 року автоматично залишатимуться дійсними до 4 березня 2024 року.

Українці, котрі бажають оновити своє посвідчення, можуть це зробити через електронну службу Міністерства внутрішніх справ Словацької Республіки. 

У Мінреінтеграції нагадали, що статус тимчасового притулку дозволяє українцям працювати на території Словаччини, а також здобувати середню та вищу освіту та відвідувати школи. Крім того, він дає можливість мати доступ до медичної допомоги та житла та надає, в разі потреби, право на матеріальну допомогу.

Нагадаємо, біженці з України зможуть продовжити свій тимчасовий захист у Чехії на один рік. Таким чином, він триватиме до кінця березня 2024 року.

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