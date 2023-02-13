Індексація пенсій відбудеться з 1 березня, - Мінсоцполітики
Індексація пенсій відбудеться з 1 березня, - Мінсоцполітики
Сніговий спротив: у Маріуполі влаштували проукраїнський флешмоб
Сніговий спротив: у Маріуполі влаштували проукраїнський флешмоб
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Росія планує держпереворот у Молдові, – Санду
Росія планує держпереворот у Молдові, – Санду
Московський монастир для українських зрадників?
Московський монастир для українських зрадників?
Корупція, шахрайство і міністр оборони України
Корупція, шахрайство і міністр оборони України
​ЗСУ розгромили під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти з Владивостока, – Politico
​ЗСУ розгромили під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти з Владивостока, – Politico
Крилаті пацієнти. Від кого і для чого рятують кажанів в Українському центрі реабілітації рукокрилих
Крилаті пацієнти. Від кого і для чого рятують кажанів в Українському центрі реабілітації рукокрилих
Юрій Бєлоусов: «Геноцид дуже лякає міжнародних юристів. Оскільки геноцид – це злочин злочинів»
Юрій Бєлоусов: «Геноцид дуже лякає міжнародних юристів. Оскільки геноцид – це злочин злочинів»
ГоловнаСвіт

Кількість жертв землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 35 000

Понад 3,5 тисяч людей загинули в Сирії, більше як 31,6 тис. – у Туреччині.

Фото: EPA/UPG

Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 35 000, пише The Guardian.

Станом на понеділок відомо про 31 643 загиблого в Туреччині та 3 581 у Сирії. Підтверджена загальна кількість сягнула 35 224.

Гуманітарна ситуація в Сирії катастрофічна. Завезти гуманітарну допомогу до постраждалого регіону, Ідлібу, можна лише за манадтом Ради безпеки ООН через один прикордонний пункт – Баб-аль-Хава. Тривалий час в ООН чинили тиск щодо відкриття інших пунктів пропуску, щоб дістатися до Ідлібу, але Росія та Китай, які стверджують, що це підриває суверенітет режиму Башара Асада в Дамаску, виступили проти.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав Раду Безпеки дозволити відкриття нових пунктів транскордонної допомоги між Туреччиною та Сирією, але поки незрозуміло, чи подолає це попередні заперечення.

Підземні поштовхи, що відбулися понад тиждень тому, призвели до катастрофічних руйнувань у Туреччині і Сирії, однак були відчутні і в інших країнах. Унаслідок землетрусу без осель залишилися мільйони людей. Україна відправила на допомогу Туреччині своїх рятувальників. Понад 80 українських фахівців допомагають із розбиранням руйнувань.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також