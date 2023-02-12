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Українські рятувальники розібрали 94 завали і надали допомогу чотирьом постраждалим в Туреччині

На ліквідацію наслідків землетрусу в Туреччині від України направлено 87 фахівців ДСНС. 

Українські рятувальники розібрали 94 завали і надали допомогу чотирьом постраждалим в Туреччині
Фото: ДСНС

Від початку рятувальних робіт у Туреччині в районі землетрусів український зведений загін рятувальників обстежив 224 зруйновані будівлі, розібрав 94 завали, надав медичну допомогу 4 постраждалим, деблокував тіла 12 загиблих.

Про це повідомляє у Telegram Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні до проведення пошукових робіт і ліквідації наслідків землетрусу активно залучалася працююча в Туреччині важка техніка ДСНС. Загалом від початку робіт пошуково-рятувальними групами зведеного загону ДСНС обстежено 224 зруйновані будівлі та споруди, розібрано 94 завали, надано медичну допомогу 4 особам, деблоковано тіла 12 загиблих", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські рятувальники відпрацьовують виділені їм сектори, використовуючи сучасне обладнання та техніку, які привезли із собою.

Загалом на ліквідацію наслідків потужного землетрусу в Туреччині від України направлено 87 фахівців особового складу, 18 одиниць техніки та 10 пошуково-рятувальних собак. Групи мають супутникові термінали Starlink, дрони, техніку та все необхідне обладнання для виконання завдань на місці пошуково-рятувальної операції.

 

Нагадаємо, у п’ятницю 10 лютого до Туреччини прибула друга група рятувальників з України. Українці працюють у провінції Хатай. Їхнє наметове містечко розташоване у місті Антак'я. 

Станом на сьогодні відомо про 33 тисячі людей, які загинули внаслідок землетрусу у Туреччині та Сирії.

 

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