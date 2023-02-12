Президентка Косова: вагнерівці допомагають підготувати можливий гібридний напад Сербії

ПВК “Вагнер” у співпраці із сербськими воєнізованими формуваннями завозять до Косова контрабандну зброю та військову форму без розпізнавальних знаків.

Про це заявила президентка Косова Вйосу Османі, попередивши про можливий напад на країну, пише Укрінформ.

За її словами, між підготовкою Сербії та окупацією Криму росією у 2014 році можна провести паралелі. Мова йде про події, коли так звані “зелені чоловічки” підготували ґрунт для захоплення Криму.

“Вони привозять зброю і форму, та формально не є частиною сербської армії. Сербія хоче досягти своїх цілей, не називаючи це військовою операцією”, – заявила Османі, додавши, що секретна операція покликана закласти основу для можливого гібридного нападу Сербії з метою захоплення косовської території.

За її словами, мета Сербії – підготувати ситуацію для можливої анексії, однак не за допомогою традиційної військової операції, а за допомогою гібридної атаки.

“Якщо ви подивитеся на те, що Путін зробив у 2014 році, то це повна копія, це та ж сама програма дій. Спочатку він використовував росіян, які там жили, потім він створював всілякі операції під фальшивим прапором, а потім послав ці воєнізовані групи”, – сказала Османі.

Президентка Косова заявила, що Белград продовжує нагнітати напруженість у регіоні у співпраці “вагнерівцями”, яка нещодавно почала розміщувати оголошення про найняття сербських новобранців для участі у війні в Україні.

За її словами, є чіткі докази того, що сербські воєнізовані групи планували й організовували це з вагнерівцями. Країна зараз розслідує питання, скільки їх було на кордоні чи на території Косово.

Зазначимо, напруженість у відносинах між Сербією та Косовом різко зросла в серпні 2022 року після того, як косовська влада намагалася змусити сербську меншину перейти на автомобільні номери та особисті документи, видані косовським урядом, а не сербським.

Наприкінці грудня косовські серби звели барикади навколо міста Митровиця на півночі Косова, а Белград підвищив бойову готовність сербських сил безпеки та направив запит до Командування контингенту НАТО в Косові (KFOR) про направлення до 1000 військовослужбовців сербської армії та поліції в Косово для захисту місцевих сербів.

У KFOR запит Сербії відхилили, а на початку січня підрозділи контингенту KFOR завершили демонтаж барикад, зведених на автошляхах під час заворушень на півночі Косова.

Нагадаємо, цього тижня прем’єр-міністр Косова Альбін Курті заявив, що погоджується на втілення розробленого в Європейському Союзі плану нормалізації відносин із Сербією.