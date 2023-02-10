У СІЗО РФ помер кримський політв’язень Джеміль Гафаров

Раніше він був засуджений російськими судами до 13 років позбавлення волі.

Український політв’язень у "справі Хізб ут-Тахрір" Джеміль Гафаров помер у СІЗО російського Новочеркаська.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

“Щойна надійшла сумна звістка - в СІЗО міста Новочеркаськ (росія) помер 60-річний політв'язень, бранець Кремля Джеміль Гафаров, раніше засуджений російськими судами до 13 років позбавлення волі”, - написав Рефат Чубаров.

Він висловив співчуття рідним та близьким Джеміля Гафарова.

Нагадаємо, у січні у Росії кримського імама засудили до 17 років позбавлення волі. Його обвинувачували в участі в ісламській політичній партії “Хізб ут-Тахрір”.