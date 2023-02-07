В російській колонії помер незаконно засуджений українець Костянтин Ширінг, - КПГ

Ненадання медичної допомоги громадянам України в російських вʼязницях є системною практикою.

У колонії №5 у місті Новотроїцьк Оренбурзької області Росії помер 61-річний українець Костянтин Ширінг. Раніше його незаконно засудили на 12 років за звинуваченням у “шпигунстві”.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група (КПГ) із посиланням на власні джерела у колонії.

“Як повідомляють правозахисники, Костянтин Ширінг потребував операції на серці, звертався за медичною допомогою, проте операцію йому так і не провели”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі немає офіційного підтвердження факту смерті Ширінга від колонії №5. Формально ще буде проводитись слідство.

Голова КПГ Ольга Скрипник наголосила, що відповідальність за смерть Ширінга лежить на адміністрації колонії. А ненадання медичної допомоги нашим громадянам в російських вʼязницях є системною практикою.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року підконтрольний Росії так званий "Верховний суд Криму" виніс незаконний вирок 61-річному українцю Костянтину Ширінгу в сфабрикованій кримінальній справі за нібито "шпигунство". Його засудили до 12 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму.