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В російській колонії помер незаконно засуджений українець Костянтин Ширінг, - КПГ

Ненадання медичної допомоги громадянам України в російських вʼязницях є системною практикою. 

В російській колонії помер незаконно засуджений українець Костянтин Ширінг, - КПГ
Фото: Ъ

У колонії №5 у місті Новотроїцьк Оренбурзької області Росії помер 61-річний українець Костянтин Ширінг. Раніше його незаконно засудили на 12 років за звинуваченням у “шпигунстві”.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група (КПГ) із посиланням на власні джерела у колонії.

“Як повідомляють правозахисники, Костянтин Ширінг потребував операції на серці, звертався за медичною допомогою, проте операцію йому так і не провели”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі немає офіційного підтвердження факту смерті Ширінга від колонії №5. Формально ще буде проводитись слідство.

Голова КПГ Ольга Скрипник наголосила, що відповідальність за смерть Ширінга лежить на адміністрації колонії. А ненадання медичної допомоги нашим громадянам в російських вʼязницях є системною практикою. 

Нагадаємо, у жовтні 2021 року підконтрольний Росії так званий "Верховний суд Криму" виніс незаконний вирок 61-річному українцю Костянтину Ширінгу в сфабрикованій кримінальній справі за нібито "шпигунство". Його засудили до 12 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму.

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