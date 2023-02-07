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Українські військові поїхали до Німеччини тренуватися на танках Leopard 2, - Пісторіус

Німецький міністр оборони висловив захоплення швидкістю підготовки українців.

Українські військові поїхали до Німеччини тренуватися на танках Leopard 2, - Пісторіус
Фото: Military Media Center

Українські військові вже поїхали до Німеччини для тренування на танках Leopard 2.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час спільної пресконференції з українським колегою Олексієм Резніковим у Military Media Center.

Він додав, що нині мав честь провести бійців для проведення підготовки на Leopard-ах.

"Я захоплююся швидкістю підготовки українців, які здобувають знання. Системи озброєння ефективно працюють для України в цій загарбницькій війні Росії. Це стосується Marder, NASAMS, Patriot. Це також показує, як добре працюють українські солдати", - зазначив Пісторіус.

Нагадаємо, нині Борис Пісторіус прибув до України.

Він повідомив, що Україна отримає до кінця лютого ще більше керованих ракет для протиповітряної оборони. До кінця березня прибуде партія танків Leopard 2A6, а до кінця цього місяця Україні передадуть п'ять зенітних танків Gepard і ще п'ять інженерних танків Badger. 

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