Зараз Олександр Якименко переховується від правосуддя на лівому березі Дніпра.

СБУ повідомила про підозру ексочільнику Служби безпеки, який очолив каральні органи РФ на окупованій частині Херсонської області.

Зловмисником є колишній очільник СБУ Олександр Якименко, який з 2014 року переховувався в Росії за державну зраду, повідомляє у Telegram Служба безпеки України.

На початку повномасштабного вторгнення Якименко підтримав російських окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. За це його призначили керівником створеної Росією “государственной службы безопасности в Херсонской области”.

На цій “посаді” він виконує завдання Москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору в регіоні. У своїй злочинній діяльності поплічник загарбників “підзвітний” кадровим співробітникам ФСБ, які координують репресивні органи РФ в окупованих районах.

Під час окупації Херсона “посадовець” дав вказівку на захоплення одного з офісів у центрі міста. У підвальному приміщенні цієї будівлі росіяни облаштували катівню. Там “вибивали” зізнання у сприянні Силам оборони України, а після цього пропонували за гроші отримати “амністію”.

Таким чином керівник місцевої “філії” ФСБ та його спільники “заробляли” на масових репресіях, а також робили “показники” перед російськими “кураторами”. За даними слідства, до лав окупаційного органу його очільник особисто залучив ще вісьмох зрадників, які брали безпосередню участь у катуваннях мирних жителів.

Після звільнення Херсона “посадовець” разом зі своїми поплічниками втік на лівий берег Дніпра і наразі там переховується від правосуддя.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили колишньому генералу та вісьмом його спільникам про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);

ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про підозру ще чотирьом організаторам псевдореферендуму на тимчасово окупованій території Луганської області.