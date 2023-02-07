Кількість загиблих унаслідок землетрусів в Туреччині та Сирії перевищила 4300 осіб (оновлено)
Кількість загиблих унаслідок землетрусів в Туреччині та Сирії перевищила 4300 осіб (оновлено)
Небезпечний аеростат: як повітряний зонд погіршив відносини США та Китаю
Небезпечний аеростат: як повітряний зонд погіршив відносини США та Китаю
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Андрій Смирнов: «Люди повернуться до України, і їхні запити на справедливість будуть надзвичайно високими»
Андрій Смирнов: «Люди повернуться до України, і їхні запити на справедливість будуть надзвичайно високими»
Ивано-Франковский облсовета собирает внеочередную сессию для ответа Медведеву
​Війна. Прогноз на пів року
​Війна. Прогноз на пів року
​З 1 вересня УГКЦ в Україні переходить на новий календар
​З 1 вересня УГКЦ в Україні переходить на новий календар
Зайці без депресії, або Як пережити тривожне очікування
Зайці без депресії, або Як пережити тривожне очікування
ГоловнаСуспільствоВійна

Очолював каральні органи РФ на окупованій Херсонщині: повідомили про підозру ексочільнику СБУ

Зараз Олександр Якименко переховується від правосуддя на лівому березі Дніпра.

Очолював каральні органи РФ на окупованій Херсонщині: повідомили про підозру ексочільнику СБУ

СБУ повідомила про підозру ексочільнику Служби безпеки, який очолив каральні органи РФ на окупованій частині Херсонської області.

Зловмисником є колишній очільник СБУ Олександр Якименко, який з 2014 року переховувався в Росії за державну зраду, повідомляє у Telegram Служба безпеки України.

На початку повномасштабного вторгнення Якименко підтримав російських окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. За це його призначили керівником створеної Росією “государственной службы безопасности в Херсонской области”.

На цій “посаді” він виконує завдання Москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору в регіоні. У своїй злочинній діяльності поплічник загарбників “підзвітний” кадровим співробітникам ФСБ, які координують репресивні органи РФ в окупованих районах.

Під час окупації Херсона “посадовець” дав вказівку на захоплення одного з офісів у центрі міста. У підвальному приміщенні цієї будівлі росіяни облаштували катівню. Там “вибивали” зізнання у сприянні Силам оборони України, а після цього пропонували за гроші отримати “амністію”.

Таким чином керівник місцевої “філії” ФСБ та його спільники “заробляли” на масових репресіях, а також робили “показники” перед російськими “кураторами”. За даними слідства, до лав окупаційного органу його очільник особисто залучив ще вісьмох зрадників, які брали безпосередню участь у катуваннях мирних жителів.

Після звільнення Херсона “посадовець” разом зі своїми поплічниками втік на лівий берег Дніпра і наразі там переховується від правосуддя.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили колишньому генералу та вісьмом його спільникам про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);
  • ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про підозру ще чотирьом організаторам псевдореферендуму на тимчасово окупованій території Луганської області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також