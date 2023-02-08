В ОП відбулася зустріч із послами G7 щодо санкцій проти Росії

Перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко і радник керівника Офісу Президента Владислав Власюк зустрілися з послами "Групи семи" з питань посилення санкцій проти Росії.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Українська сторона ознайомила послів із заходами, які проводить наша держава для забезпечення ефективної та скоординованої санкційної політики.

Наразі Україна запровадила санкції щодо понад 3300 фізичних та 1550 юридичних осіб, причетних до діяльності, спрямованої проти суверенітету й територіальної цілісності держави.

Партнерів ознайомили з останніми напрацюваннями Міжнародної робочої групи щодо санкцій, яку очолюють керівник ОПУ Андрій Єрмак і директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі, посол Майкл Макфол. Зокрема, щодо оцінки впливу запроваджених обмежувальних заходів проти країни-агресора та пріоритетних напрямів для подальшого посилення санкційного тиску.

В ОП наголосили на важливості застосувати санкції проти ядерної промисловості РФ, зважаючи на роль Росатома у незаконному захопленні Запорізької АЕС. Також приділили увагу посиленню санкційного тиску на російських пропагандистів і діячів культури, які активно підтримують війну проти України.

Офіс Президента очікує від партнерів, що наступний пакет санкцій, який готують до річниці початку повномасштабного вторгнення Росії, буде максимально потужним і амбітним.

Нагадаємо, Великобританія розширила список підсанкційних російських компаній та повʼязаних з Путіним осіб.

Японія також встановила цінові обмеження на російські нафтопродукти.