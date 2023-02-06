Японія також встановила цінові обмеження на російські нафтопродукти

Втім, країна не імпортувала російські нафтопродукти з початку вторгнення в Україну.

Японія встановила цінові обмеження на російські нафтопродукти. Раніше це зробили інші країни “Великої сімки” (G7), Європейського Союзу та Австралія.

Про це повідомляє NHK.

“Дизельне паливо та інші продукти будуть обмежені на рівні 100 доларів за барель. Продукти, включаючи важку нафту, будуть обмежені на рівні 45 доларів за барель. Заходи набувають чинності з понеділка”, - йдеться у повідомленні.

Як підкреслює міністерство торгівлі Японії, вплив на пропозицію в країні, ймовірно, буде обмеженим. Японія не імпортувала російські нафтопродукти з початку вторгнення в Україну.

Нагадаємо, Рада Європейського союзу погодила два обмеження цін на нафтопродукти, які виробляються у Росії або експортуються з країни-агресора.