Грузинський суд відмовив адвокатам у достроковому звільненні Саакашвілі

Рішення суду можна оскаржити в апеляційній інстанції.

Міський суд Тбілісі не задовольнив клопотання адвокатів ув’язненого експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі про дострокове звільнення за станом здоров’я.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На засіданні 6 лютого сторони мали заключне слово, після того суддя оголосив рішення. Представник пенітенціарної служби наполягав, що надані матеріали про стан здоров’я Саакашвілі не надають фактів щодо серйозності стану здоров’я та не можуть бути підставою для відтермінування покарання.

Адвокати намагалися аргументувати, що від рішення залежить життя Саакашвілі. Сам Саакашвілі не був присутній навіть дистанційно через погане самопочуття.

Клопотання адвокатів про дострокове звільнення або відтермінування покарання розглядали близько двох місяців. Рішення суду ще можна оскаржити в апеляційній інстанції.

Нагадаємо, що 31 січня адвокат Саакашвілі і його близькі повідомили про його переведення до реанімації.

Президент Володимир Зеленський заявив, що грузинська влада поставила за мету вбити колишнього президента Грузії. Перед тим на судовому засіданні Саакашвілі показав, як схуд за час ув’язнення, доки зв’язок не перервали.

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест щодо негуманного поводження із Саакашвілі і просить передати його Україні.

Верховна Рада 6 лютого прийняла постанову про звернення до Грузії, Європарламенту, Ради Європейського Союзу, Європейської Комісії та парламентів держав-членів ЄС щодо негайного переведення Саакашвілі на лікування за кордон.