Польща обурена затягуванням введення санкцій ЄС проти Росії та Білорусі

Країна пропонує відключити від системи SWIFT російські банки, на які не поширювалися попередні пакети санкцій, а також заборонити переказ доларів у РФ.

Місяць тому президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про застосування нових санкцій проти Росії та Білорусі, однак і досі не представила відповідний проєкт.

На цьому наголосив постійний представник Польщі при ЄС Анджей Садось, повідомляє РАР.

Він зазначив, що Польща, а також Литва та Естонія представили конкретні пропозиції щодо нових обмежень, і висловив нерозуміння, чому Швеція, яка головує в Раді ЄС, ці пропозиції не розглядає.

"Минулого тижня було заплановано декілька зустрічей постійних представників, які були скасовані в останню хвилину. Ми втрачаємо дуже дорогоцінний час, за який Україна щодня розплачується жертвами серед мирного населення, пошкодженням інфраструктури або дітьми, яких викрадають до Росії", - заявив Садось.

Польський постпред зазначив, що дуже стурбований ситуацією про можливий повторний наступ Росії на Україну і не розуміє, чому "всупереч заявам у ЗМІ, реальна робота над проєктом пакету санкцій не ведеться".

У PAP додали, що за їхньою інформацією, деякі країни-члени блоку закликають до пом’якшення санкцій для деяких секторів, на які поширюються обмеження. Серед них - Нідерланди та Португалія.

Так, польські дипломати запропонували виключити російські компанії та організації з системи UER (Upstream Emission Reduction), яка передбачає торгівлю сертифікатами на викиди для видобутку вуглеводнів. Це позбавить російський бюджет ще одного джерела доходу, оскільки наразі санкції прямо не забороняють торгівлю квотами для компаній з російським капіталом.

Також Польща пропонує заборонити імпорт алмазів, каучуку, вапна та бітуму з РФ, припинити співпрацю з країною-агресором у галузі атомної енергетики, відключити від системи SWIFT банки, на які не поширювалися попередні пакети санкцій, а також заборонити переказ доларів у РФ.

Щодо Білорусі, то польська сторона вимагає поширити заборону на імпорт меблів, асфальту й бітумних матеріалів, гуми, скляних виробів та сигаретних фільтрів. Також пропонується розширити санкції у транспортній сфері. Йдеться про заборону перевезення вантажів на напівпричепах, зареєстрованих у Білорусі та Росії.

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії анонсувала, що Європейський Союз завершить роботу над десятим пакетом санкцій проти Росії до річниці початку широкомасштабного російського вторгнення – 24 лютого.

Обсяг пакету санкцій становитиме 10 мільярдів євро.