Фінляндія не вступатиме до НАТО без Швеції, - МЗС

За словами міністра, це чіткий сигнал Туреччині і Угорщині.

Фінляндія як і раніше має намір вступити в НАТО разом зі Швецією. Окремий вступ не планується.

Про це сказав міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто на прес-конференції зі своїм шведським колегою Тобіасом Більстрьомом в Хельсінкі у вівторок, 7 лютого, повідомляє DW.

На думку міністра, з точки зору безпеки в регіоні Балтійського моря і в північних країнах було б дуже добре, якби і Швеція, і Фінляндія стали членами Північноатлантичного альянсу.

"Це наша мета. І ця мета не змінилася", - сказав міністр.

За словами міністра, це чіткий сигнал усім членам НАТО, включаючи Туреччину і Угорщину.

Нагадаємо, що Швеція наполягає на приєднанні до НАТО разом із Фінляндією, але Ердоган заблокував цю пропозицію через нібито підтримку шведами курдських бойовиків. Рішуча позиція Ердогана проти Швеції може стати поштовхом до консолідації підтримки його консервативних виборців на майбутніх виборах.

Втім, відмова Ердогана схвалити членство Швеції може поставити під загрозу завершення Конгресом США продажу американських винищувачів F-16 Туреччині. Речник президента Туреччини Ібрагім Калін заявив, що Туреччина не поступиться, якщо США вимагатимуть ратифікації заявок північних країн на вступ до НАТО як умови для угоди щодо F-16.

ЗМІ повідомили, що Туреччина може схвалити заявку Фінляндії на вступ до НАТО не пізніше березня, перед тим, як парламент піде у відпустку перед травневими виборами.