Кількість загиблих унаслідок землетрусу у Сирії і Туреччині перевищила 5000. Десятки афтершоків продовжилися у вівторок, пошкоджені дороги заважають роботі рятувальників, пише The Guardian.
За даними Всесвітньої організації охорони здоровʼя, кількість жертв може перевищити 20 000, оскільки масштаби руйнувань до кінця ще не зʼясовані.
Віцепрезидент Туреччини Фаут Октай повідомив уранці вівторка, що в його країні загинули щонайменше 3419 осіб, понад 20,5 тисяч були поранені.
Кількість підтверджених смертей на сирійському боці кордону зросла до 1602, в результаті чого кількість загиблих в обох країнах досягла 5021. Турецьке агентство з ліквідації наслідків стихійних лих повідомило, що має 11 342 повідомлення про зруйновані будівлі, 5 775 з яких були підтверджені.
Найпотужніший майже за сотню років землетрус відбувся в Туреччині і Сирії близько 4 ранку понеділка. Другий майже такий самий за потужністю землетрус відбувся менш ніж за 12 годин.
Україна разом із іншими державами надає Туреччині гуманітарну допомогу.