В одній Туреччині кількість поранених уже преревищила 20 тисяч. Наслідки руйнувань продовжують зʼясовуватися – в країні є перебої з Інтернетом і пошкоджено дороги.

Фото: EPA/UPG Пошукові роботи в місті Іскендерун, район Хатай, Туреччина, 7 лютого 2023 року

Кількість загиблих унаслідок землетрусу у Сирії і Туреччині перевищила 5000. Десятки афтершоків продовжилися у вівторок, пошкоджені дороги заважають роботі рятувальників, пише The Guardian.

За даними Всесвітньої організації охорони здоровʼя, кількість жертв може перевищити 20 000, оскільки масштаби руйнувань до кінця ще не зʼясовані.

Віцепрезидент Туреччини Фаут Октай повідомив уранці вівторка, що в його країні загинули щонайменше 3419 осіб, понад 20,5 тисяч були поранені.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Кількість підтверджених смертей на сирійському боці кордону зросла до 1602, в результаті чого кількість загиблих в обох країнах досягла 5021. Турецьке агентство з ліквідації наслідків стихійних лих повідомило, що має 11 342 повідомлення про зруйновані будівлі, 5 775 з яких були підтверджені.

Найпотужніший майже за сотню років землетрус відбувся в Туреччині і Сирії близько 4 ранку понеділка. Другий майже такий самий за потужністю землетрус відбувся менш ніж за 12 годин.

Фото: EPA/UPG Наслідки землетрусу в місті Арманаз, губернаторство Ідліб, Сирія 6 лютого 2023 р.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Україна разом із іншими державами надає Туреччині гуманітарну допомогу.