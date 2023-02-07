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У Туреччині зафіксували щонайменше 77 афтершоків після смертоносного землетрусу

Афтершоки охопили територію у понад 300 кілометрів уздовж зони розлому.

У Туреччині зафіксували щонайменше 77 афтершоків після смертоносного землетрусу
Фото: EPA/UPG

Після смертоносного землетрусу магнітудою 7,8 балів на півдні Туреччини зафіксували щонайменше 77 підземних поштовхів силою 4 і більше бали.

Про це пише CNN з посиланням на Геологічну служба США.

“Три афтершоки мали магнітуду 6 і більше, включно зі землетрусом магнітудою 7,5, який стався за 95 кілометрів на північ від епіцентру основного землетрусу”, – йдеться у повідомленні.

Афтершоки охопили територію у понад 300 кілометрів уздовж зони розлому – з південного заходу на північний схід країни і від кордону з Сирією через провінцію Малатья.

Нагадаємо, за останніми даними, кількість загиблих у результаті двох землетрусів зросла до понад 4300 осіб: підтверджено щонайменше 2921 загиблого у Туреччині та 1444 – у Сирії. Постраждало понад 15 тисяч людей.

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