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Сунак планує оголосити про кадрові зміни у британському уряді

Департамент у справах бізнесу можуть поділити на три окремі міністерства.

Сунак планує оголосити про кадрові зміни у британському уряді
Ріші Сунак
Фото: ЕРА/UPG

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак може сьогодні оголосити про кадрові зміни у своєму кабінеті.

Про це пише Reuters.

Прем’єр розглядає можливість поділу урядового департаменту у справах бізнесу на три окремі міністерства.

Зазначимо, тиждень тому Сунак звільнив голову Консервативної партії Надхіма Захаві через його “податкові справи”. Захаві, зокрема, не повідомив про розслідування податкового органу щодо нього.

На Сунака також тиснуть опозиційні партії та навіть деякі законодавці з його власної партії, щоб він звільнив віце-прем’єр-міністра Домініка Рааба, проти якого розпочато внутрішнє розслідування за звинуваченнями у залякуванні.

Деякі законодавці-консерватори були здивовані повідомленнями про кадрові зміни, адже нові прем'єр-міністри зазвичай починають змінювати свої команди раніше, ніж після 100 днів при владі.

Зазначимо, за словами Сунака, його уряд зосередиться на вирішенні п’яти нагальних проблем – від скорочення інфляції до зменшення нелегальної міграції.

Нагадаємо, колишній міністр фінансів Великобританії Ріші Сунак торік 24 жовтня став новим прем'єр-міністром країни, а також новим лідером Консервативної партії. 

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