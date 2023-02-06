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Шанси подальшої ескалації та кровопролиття продовжують зростати, - Гутерреш

На думку генсекретаря ООН, перспективи миру продовжують зменшуватися.

Шанси подальшої ескалації та кровопролиття продовжують зростати, - Гутерреш
Фото: EPA

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерреш побоюється, що світ йде до великої війни. 

Про це повідомляє CNN.

“Російське вторгнення в Україну завдає незліченних страждань українському народу з глибокими глобальними наслідками. Перспективи миру продовжують зменшуватися”, – сказав Гутерреш. 

Він наголосив, що шанси подальшої ескалації та кровопролиття продовжують зростати. 

“Я боюся, що світ занурюється у ширшу війну не як сновида. Я боюся, що він робить це з широко розплющеними очима”, - наголосив генсек ООН.

Нагадаємо, за думкою посла ЄС в ООН, головна проблема ООН – право вето в Радбезі і те, що його використовує Росія, аби захистити дуже вузькі національні інтереси.

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