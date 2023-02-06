Росіяни обстріляли три громади Сумщини

Сьогодні, 6 лютого, російські окупаційні війська обстріли три громади Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумськкої ОВА.
Всього за день по території Сумщини було було 55 прильотів.
Зокрема, по Середино-Будській громаді випустили 38 автоматних та кулеметних черг.
Краснопільську громаду обстріляли з мінометів, заафіксовано 11 прильотів.
А Глухівську громаду обстріляли зі ствольної артилерії, було 6 прильотів.
В усіх випадках втрат та руйнувань не було.
Нагадаємо, впродовж дня 6 лютого російська армія обстріляла два райони Дніпропетровщини. Обійшлося без постраждалих.