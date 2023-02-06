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Росіяни обстріляли три громади Сумщини

При всіх обстрілах обійшлось без втрат та руйнувань.

Росіяни обстріляли три громади Сумщини
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 6 лютого, російські окупаційні війська обстріли три громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумськкої ОВА.

Всього за день по території Сумщини було було 55 прильотів.

Зокрема, по Середино-Будській громаді випустили 38 автоматних та кулеметних черг.

Краснопільську громаду обстріляли з мінометів, заафіксовано 11 прильотів.

А Глухівську громаду обстріляли зі ствольної артилерії, було 6 прильотів.

В усіх випадках втрат та руйнувань не було.

Нагадаємо, впродовж дня 6 лютого російська армія обстріляла два райони Дніпропетровщини.  Обійшлося без постраждалих.

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