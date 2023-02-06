У випадку відставки Резніков відмовиться від посади голови Мінстратегпрому, - джерела
У випадку відставки Резніков відмовиться від посади голови Мінстратегпрому, - джерела
Росіяни навіть унітази пінкою заклеїли: як оговтується після окупації сільська школа на Чернігівщині
Росіяни навіть унітази пінкою заклеїли: як оговтується після окупації сільська школа на Чернігівщині
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Модель об’єднання від експертів УПЦ МП: що з нею не так?
Модель об’єднання від експертів УПЦ МП: що з нею не так?
Зайці без депресії, або Як пережити тривожне очікування
Зайці без депресії, або Як пережити тривожне очікування
​Війна. Прогноз на пів року
​Війна. Прогноз на пів року
Скандальна Датій написала заяву на звільнення з податкової одразу після обшуків
Скандальна Датій написала заяву на звільнення з податкової одразу після обшуків
Міноборони пояснило, як саме зміняться виплати грошового забезпечення військовим
Міноборони пояснило, як саме зміняться виплати грошового забезпечення військовим
ГоловнаСуспільствоВійна

Росармія обстріляла два райони Дніпропетровщини

Є руйнування інфраструктури.

Росармія обстріляла два райони Дніпропетровщини
Фото: Telegram/Микола Лукашук

Упродовж дня 6 лютого російська армія обстріляла два райони Дніпропетровщини. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

За його словами, після обіду рашисти вдарили з важкої артилерії по Мирівській громаді, що у Нікопольському районі. Було потрощено три приватні житлові будинки, стільки ж господарських споруд, автівку, сонячні панелі, газогін та електромережі. 

У Синельниківському районі окупанти обстріляли з важкої артилерії Великомихайлівську громаду. Наслідки ворожих ударів уточнюють. 

Обійшлося без постраждалих.

Фото: Telegram/Микола Лукашук

Фото: Telegram/Микола Лукашук

Фото: Telegram/Микола Лукашук

Фото: Telegram/Микола Лукашук

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, цієї доби ворог завдав п'ять ракетних та 12 авіаційних ударів здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

6 лютого російські окупанти обстріляли одну із церков у Херсоні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також