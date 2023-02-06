Упродовж дня 6 лютого російська армія обстріляла два райони Дніпропетровщини.
Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
За його словами, після обіду рашисти вдарили з важкої артилерії по Мирівській громаді, що у Нікопольському районі. Було потрощено три приватні житлові будинки, стільки ж господарських споруд, автівку, сонячні панелі, газогін та електромережі.
У Синельниківському районі окупанти обстріляли з важкої артилерії Великомихайлівську громаду. Наслідки ворожих ударів уточнюють.
Обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, цієї доби ворог завдав п'ять ракетних та 12 авіаційних ударів здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
6 лютого російські окупанти обстріляли одну із церков у Херсоні.