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МЗС має 24 звернення про відсутність зв’язку із українцями після землетрусу в Туреччині, - речник

Українське посольство в країні створило оперативний штаб.

МЗС має 24 звернення про відсутність зв’язку із українцями після землетрусу в Туреччині, - речник
речник МЗС України Олег Ніколенко
Фото: Пресслужба МЗСУ

Міністерство закордонних справ має 24 звернення про відсутність зв’язку із громадянами України через землетрус у Туреччині.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

За словами Ніколенка, інформація про наявність українців серед жертв землетрусу наразі не надходила. 

"Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба взяв під особистий контроль питання надання допомоги українцям на тлі землетрусу в Туреччині. В посольстві України створено оперативний штаб. Залучені також можливості генерального консульства в Стамбулі та консульства в Анталії", - зазначив Ніколенко.

Він додав, що дипломати взаємодіють із турецькими рятувальними службами. "Вся інформація оперативно передана турецькій стороні. Місця знаходження наших громадян з’ясовуються. Після отримання оновленої інформації дипломати негайно інформуватимуть рідних", - повідомив речник.

Ніколенко зауважив, що для отримання допомоги потрібно звернутися на "гарячу лінію" посольства України в Туреччині (+90 539 550 98 98). Діє також "гаряча лінія" МЗС України (+380 44 238 15 88).

Нагадаємо, у Туреччині та Сирії став землетрус, внаслідок якого в обох державах загинуло до двох тисяч осіб (станом на обід 6 лютого), ще декілька тисяч отримали поранення. Через менш ніж 12 годин зафіксували другий струс земної кори.

Глава МЗСУ Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова направити велику групу рятувальників до Туреччини для надання допомоги у реагуванні на кризу.

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