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Генштаб показав, як українські піхотинці тренуються у Британії

На кадрах військові опановують порядок проникнення в будівлю.

Генштаб показав, як українські піхотинці тренуються у Британії
Фото: UNIFIER - UK

Генеральний штаб ЗСУ опублікував фото українських військових під час навчань у Великій Британії. 

Про це Генштаб повідомив у Facebook.

На кадрах військовослужбовці Збройних сил України в рамках базової загальновійськової підготовки вивчають порядок підходу та проникнення особового складу в будівлю.

Керують діями бійців інструктори 3-го батальйону легкої піхоти 1-ї Канадської механізованої бригадної групи 3-ї дивізії Збройних Сил Канади в рамках операції UNIFIER - UK.

Фото: UNIFIER - UK

Фото: UNIFIER - UK

Фото: UNIFIER - UK

Фото: UNIFIER - UK

Нагадаємо, що Міністерство оборони Великобританії оприлюднило фото з навчань українських військових на танках Challenger 2.

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