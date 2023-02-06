На кадрах військові опановують порядок проникнення в будівлю.

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Генеральний штаб ЗСУ опублікував фото українських військових під час навчань у Великій Британії.

Про це Генштаб повідомив у Facebook.

На кадрах військовослужбовці Збройних сил України в рамках базової загальновійськової підготовки вивчають порядок підходу та проникнення особового складу в будівлю.

Керують діями бійців інструктори 3-го батальйону легкої піхоти 1-ї Канадської механізованої бригадної групи 3-ї дивізії Збройних Сил Канади в рамках операції UNIFIER - UK.

Фото: UNIFIER - UK

Фото: UNIFIER - UK

Фото: UNIFIER - UK

Фото: UNIFIER - UK

Нагадаємо, що Міністерство оборони Великобританії оприлюднило фото з навчань українських військових на танках Challenger 2.