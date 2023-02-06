Генеральний штаб ЗСУ опублікував фото українських військових під час навчань у Великій Британії.
Про це Генштаб повідомив у Facebook.
На кадрах військовослужбовці Збройних сил України в рамках базової загальновійськової підготовки вивчають порядок підходу та проникнення особового складу в будівлю.
Керують діями бійців інструктори 3-го батальйону легкої піхоти 1-ї Канадської механізованої бригадної групи 3-ї дивізії Збройних Сил Канади в рамках операції UNIFIER - UK.
Нагадаємо, що Міністерство оборони Великобританії оприлюднило фото з навчань українських військових на танках Challenger 2.