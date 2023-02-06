В один день ховають 10-12 тіл.

В Ізюмі на Харківщині почали перепоховання жертв російської агресії із масового захоронення, виявленого після звільнення міста.

Про це повідомив заступник Ізюмського міського голови Володимир Мацокін.

«Міська влада розпочала поховання тіл ексгумованих ізюмчан. Поховання проводиться на міських кладовищах там, де дозволяє ситуація з мінуванням. Крім того, на кладовищі на вул. Василя Стуса (колишня Некрасова) виділена окрема ділянка. В один день ховаємо 10-12 тіл. Весь процес відбувається у тісній взаємодії з рідними померлих», - поінформував Мацокін.

За його словами, на минулому тижні було поховано 10 тіл, цього тижня – 12.

«Витрати на поховання взяла на себе міська влада. Скільки буде тривати цей процес, поки що невідомо. Вічна пам’ять ізюмчанам, що загинули від рук російських вбивць. Вічна пам’ять ізюмчанам, життя яких забрала ця війна», - зазначив заступник міського голови.

Фото: Володимир Мацокін

Після деокупації Ізюма у вересні правоохоронці виявили в лісі неподалік міста масове поховання. З нього вилучили 451 тіло: 198 цивільних чоловіків, 212 цивільних жінок, 7 дітей і 22 військовослужбовців.

Нагадаємо, що у Харківській області залишаються неідентифікованими ще понад 400 загиблих, які виявлені на звільнених від росіян територіях.