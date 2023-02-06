У Чорному морі немає російських носіїв ракет "Калібр", – ВМС

Всього на бойовому чергуванні перебуває 12 кораблів ворога.

Станом на понеділок, 6 лютого, російські війська тримають на бойовому чергуванні в Чорному та Азовському морях два кораблі. Серед них немає носіїв “Калібрів”.

Про це повідомляє у Facebook Командування ВМС ЗСУ.

Зазначається, що 6 лютого у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 1 ворожий корабель. В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні 1 корабель, в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет “Калібр”, загальний залп – 72 ракети.

За добу в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 19 суден, з них 4 судна рухались із протоки Босфор;

до Чорного моря – 15 суден, з них 4 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, вчора через шторм росіяни зменшили корабельне угруповання у Чорному морі.