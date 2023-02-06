Зайці без депресії, або Як пережити тривожне очікування
Зайці без депресії, або Як пережити тривожне очікування
Скандальна Датій написала заяву на звільнення з податкової одразу після обшуків
Скандальна Датій написала заяву на звільнення з податкової одразу після обшуків
Міноборони пояснило, як саме зміняться виплати грошового забезпечення військовим
Міноборони пояснило, як саме зміняться виплати грошового забезпечення військовим
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Росіяни навіть унітази пінкою заклеїли: як оговтується після окупації сільська школа на Чернігівщині
Росіяни навіть унітази пінкою заклеїли: як оговтується після окупації сільська школа на Чернігівщині
У випадку відставки Резніков відмовиться від посади голови Мінстратегпрому, - джерела
У випадку відставки Резніков відмовиться від посади голови Мінстратегпрому, - джерела
Росія вранці вдарила по центру Харкова. Є влучання в будинок і виш (оновлено)
Росія вранці вдарила по центру Харкова. Є влучання в будинок і виш (оновлено)
Модель об’єднання від експертів УПЦ МП: що з нею не так?
Модель об’єднання від експертів УПЦ МП: що з нею не так?
ГоловнаСуспільствоВійна

У Чорному морі немає російських носіїв ракет "Калібр", – ВМС

Всього на бойовому чергуванні перебуває 12 кораблів ворога. 

У Чорному морі немає російських носіїв ракет "Калібр", – ВМС
Ракета "Калібр"
Фото: Міноборони РФ

Станом на понеділок, 6 лютого, російські війська тримають на бойовому чергуванні в Чорному та Азовському морях два кораблі. Серед них немає носіїв “Калібрів”.

Про це повідомляє у Facebook Командування ВМС ЗСУ.

Зазначається, що 6 лютого у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 1 ворожий корабель. В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні 1 корабель, в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет “Калібр”, загальний залп – 72 ракети.

За добу в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 19 суден, з них 4 судна рухались із протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 15 суден, з них 4 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

 

Нагадаємо, вчора через шторм росіяни зменшили корабельне угруповання у Чорному морі. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також