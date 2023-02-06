У Херсонській області росіяни за добу поранили чотирьох мирних, у Донецькій – одного вбили і одного поранили

По Чернігівській області росіяни минулої доби стріляли один раз – по Новгород-Сіверському району. Вогонь вони вели з АГС (25 вибухів). Без жертв та руйнувань, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській області вчора протягом дня ворог здійснив обстріли трьох територіальних громад: Есманьської, Середино-Будської, Дружбівської. Було зафіксовано 17 прильотів. На щастя, без втрат та руйнувань.

У Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Щербаки, Затишшя, Малинівка, Темирівка, Преображенка, Приморське, Оріхів, Новоданилівка, Ольгівське, Мала Токмачка, Чарівне, Новоандріївка, Червоне, Білогір'я, Зелений Гай, Новоселівка, Кам'янське, Малі Щербаки, Степове, Павлівка. Надійшло 10 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів. Детальна інформація уточнюється.

У Дніпропетровській області протягом минулої доби ворог продовжував терор жителів. Вчора зранку агресор вдарив по Синельниківському району – поцілив по Великомихайлівській громаді. Росіяни гатили з важкої артилерії. Минулося без постраждалих, але снаряди зачепили лінію електропередач. Вночі неспокійно було в Нікопольському районі. Зі ствольної артилерії рашисти обстріляли Марганецьку громаду. Понад 20 ворожих снарядів було випущено в сторону мирного населення. Без жертв. Всі наслiдки обох атак ще з'ясовуються.

У Луганській області основні зусилля росіяни зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському та Лиманському напрямках. На Куп’янському напрямку ворог стріляв по районах Новоселівського і Стельмахівки. На Лиманському напрямку під вогонь росіян потрапили Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Кузьмине, Діброва. Ситуація в області залишається складною.

У Харківській області внаслідок вчорашнього ранкового удару зранку ракетами С-300 по центру Харкова – одне влучання було в академію міського господарства імені О.М. Бекетова, друге – в житлові будинки. Поранення отримали пʼятеро людей. Протягом минулої доби на Слобожанському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів: Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Огірцеве, Бударки і Рублене. На Куп’янському напрямку ворог стріляв по районах населених пунктів Піщане, Іванівка, Кучерівка, Кислівка та Котлярівка. За добу внаслідок артилерійських, мінометних та ракетних обстрілів пошкоджень зазнали 8 багатоквартирних будинків, об'єкт інфраструктури, офісне приміщення та три автомобілі.

У Донецькій області впродовж доби зменшились інтенсивність обстрілів позицій та окраїн Торецької громади з важкого озброєння та стрілецької зброї. Вчора внаслідок ворожого артобстрілу було пошкоджено будинок та сталося займання даху будинку у м.Торецьк (с.Дружба). Ситуація напружена, але контрольована в районі Озорянівки, Курдюмівки, Шуми та Нью-Йорку, проходять постійні штурмові дії з боку ров. Вночі по Очеретинській громаді були поодинокі обстріли позицій по лінії бойових дій. Зранку інтенсивність обстрілів збільшилася. Авдіївська ВА: на ранок відбувся масований артобстріл міста. Снаряди влучили у центральну частину. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. По лінії оборони навколо Авдіївки тривають хаотичні обстріли позицій. Інтенсивність боїв поблизу Бахмута, Соледара, Вугледара не зменшується. Почастішали обстріли Курахового та Курахівської громади. Зокрема, протягом минулої доби – пʼять обстрілів: околиці Курахового та правого берега Курахівського водосховища, ракетні удари по м. Гірник та смт Курахівка. Поранених та загиблих немає. Внаслідок обстрілів пошкоджено в м.Курахове приватний житловий будинок, в м.Гірник – сім приватних житлових будинків, приватний житловий будинок та крамницю в смт.Курахівка. Протягом доби – обстріли Сіверська (зруйновано кілька приватних будинків) та населених пунктів громади. Не припиняються обстріли селищ Торське та Зарічне Лиманської громади. На Донеччині за добу: один загиблий, один поранений.

В Одеській області тривають роботи з ліквідації наслідків аварії на одній з підстанцій – ситуація поки що залишається складною. Без світла залишаються близько 300 тисяч абонентів. По місту Одеса та районах області працюють Пункти Незламності, окрім цього розгорнуті спеціальні намети пунктів незламності від ДСНС.

У Миколаївській області вчора вдень та сьогодні вночі ворог завдавав артилерійські удари по населенному пункту та акваторії Очаківської громади. Без жертв та постраждалих.

У Херсонській області за інформацією ГШ ЗСУ, обстрілів зазнали Херсон, а також Золота Балка, Гаврилівка, Качкарівка, Милове, Берислав, Веселе, Іванівка, Микільське, Чорнобаївка, Антонівка, Дніпровське та Гончарне. Загалом майже 20 населених пунктів. Російські окупанти проводять обшуки в населеному пункті Кринки Херсонської області з метою викрадення у цивільного населення човнів, водних двигунів та іншого обладнання для переміщення водою. Внаслідок вчорашнього масованого вогня по Чорнобаївці пошкоджено шість житлових будинків. Також руйнувань зазнали й життєво важливі комунікації – електролінії, газогін та водопровід. Одна людина дістала поранення, постраждалого госпіталізовано. Також окупанти відкрили вогонь по будівлі ліцею у Херсоні. Через ворожу атаку сталася пожежа у двоповерховому приміщенні навчального закладу. Без жертв. Загалом протягом доби дістали поранення чотири людини. Зі звільненої Херсонщини автотранспортом евакуйовано 40 осіб, з них четверо – діти.

Нагадаємо, вчора вранці росіяни вдарили по центру Харкова. Була пошкоджена будівля університету та житлова багатоповерхівка. Є поранені.