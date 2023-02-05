Головне за день. Неділя, 5 лютого

Наступальні дії ворога на Донбасі, навчання українських екіпажів на танках Leopard, ймовірна відставка Резнікова. Яким запам’ятається 347-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що ворог продовжує проводити перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Упродовж доби російські окупанти завдали чотирьох ракетних ударів, два з яких по цивільній інфраструктурі міста Харків, внаслідок чого вщент зруйновано п’ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу, є п’ятеро поранених серед мирного населення.

Авіація Сил оборони завдала дев'ятьох ударів по районах зосередження ворога, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили противника та склад боєприпасів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 5 лютого – в новині.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Генеральний штаб тримає ситуацію з російським наступом на контролі.

Про це Резніков заявив у ході прес-конференції у неділю, 5 лютого, інформує LB.

"Несподіванок не буде. Було багато вкидів, в тому числі щодо наступу 5 лютого. Тому закликаю всіх критично ставитися до такої інформації. Наші Сили оборони тримаються. Потрібно слухати Генеральний штаб ЗСУ. Поруч із Черніговом чи Харковом немає ударних груп. Не потрібно піддаватися різним панічним вкидам. Сьогодні прикородонники, Нацгвардія і Сили оборони тримаються. Давайте вірити в них. Ми очікуємо наступу росіян, вони люблять символізми. Ми готові, ЗСУ готові, Ставка Верховного Головнокомандувача тримає контроль, всі готові до відсічі, накопичуємо сили", - сказав міністр.

За його словами, завтра, 6 лютого, починаються навчання українських екіпажів на танках Leopard.

"Літаки теж будуть. Питання які. Це можуть бути F-16, Grippen чи якісь інші", - додав міністр.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на засіданні оголосив, що міністр оборони Олексій Резніков йде у відставку.

Про це повідомили джерела LB.ua.

"На засідання Давид Арахамія оголосив, що Олексій Резніков йде з Міноборони. Йде в Мінстратегпром на місце Павла Рябікіна, якого відправляють послом в Китай. Мінстратегпром, який ще влітку - в рамках реформи Кабміну - хотіли скоротити і віддати або в Мінекономіки, або в Мінцифру, або - зробити спеціальною агенцією в Міноборони", - сказав співрозмовник.

Наразі, за його словами, є всі підстави вважати, що Резніков на цю пропозицію не погодиться.

Заступниця голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла також повідомила, що сьогодні відбулося закрите засідання фракції "Слуга Народу". На ньому обговорювалися, зокрема, кадрові ротації в уряді.

Подробиці – в новині.

Арахамія також повідомив, що Міноборони замість Олексія Резнікова очолить керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов.

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