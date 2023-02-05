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​Через снігопад у Києві комунальники працюють у посиленому режимі, - КМДА

Водіїв просять бути обережними.

​Через снігопад у Києві комунальники працюють у посиленому режимі, - КМДА
Ілюстративне фото
Фото: КМДА

У неділю, 5 лютого, Київ накрив сильний снігопад. Через це столичні комунальники працюють у посиленому режимі. Про це повідомляє пресслужба КМДА в телеграмі.

Для прибирання снігу на вулицях міста задіяно 168 одиниць спецтехніки. Окрім цього 288 працівників у складі 38 бригад очищають вузькі тротуари, пішохідні переходи, сходи та острівці безпеки.

"Просимо водіїв враховувати погодні умови та без нагальної потреби не виїжджати на власних авто, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки і не створювати заторів", - йдеться в повідомленні.

Водіїв закликають утриматись від поїздок на авто під час негоди та бути обережними й уважними на дорогах, а також не паркувати автівки там, де вони заважатимуть роботі снігоприбиральної техніки – вздовж доріг і проїздів.

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