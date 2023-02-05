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Рішення про те, бути мені міністром чи ні, ухвалює президент, - Резніков

У будь-який момент це може трапитися, сказав він.

Рішення про те, бути мені міністром чи ні, ухвалює президент, - Резніков
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що йому не відомо фактів вручення підозри у справах щодо харчування військових.

Про це Резніков заявив у ході прес-конференції у неділю, 5 лютого, інформує LB.

"Сьогодні мені не відомо жодного факту про вручення підозри у справах щодо харчування військових", - сказав міністр.

Також Резніков торкнувся питання про свою ймовірну відставку.

"Жоден чиновник не вічний в кріслі. Рішення про те, бути мені міністром чи ні, ухвалює президент.  У будь-який момент це може трапитися. Я буду робити все, щоб ми перемогли", - сказав Резніков.

Нагадаємо, що раніше журналісти повідомили про закупівлю продуктів для військових нібито за завищеними цінами. Наприклад, вартість яєць була зазначена на рівні 17 гривень за штуку. 

І Міноборони, і сам Резніков окремо, пояснили, що в документі вказана вартість не лише продукту, а й його доставки, зокрема в зону боїв, а в окремих випадках – і приготування. Резніков також сказав, що в документі були й технічні помилки. Інформацію про можливі зловживання в Міноборони при закупівлі продуктів харчування для військових перевіряє НАБУ. Через скандал у відставку подали декілька посадовців, зокрема заступник міністра оборони України В’ячеслав Шаповалов, хоча в міністерстві назвали "озвучені звинувачення необґрунтованими та безпідставними".

Уже 1 лютого Шаповалов, а також ще один посадовець МО, який звільнився під час скандалу – ексзаступник директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдан Хмельницький – отримали підозри. Справа стосується закупівлі неякісних бронежилетів. Підозру також отримав колишній заступник держпідприємства "Промоборонекспорт". 

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