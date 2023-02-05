Скандальна Датій написала заяву на звільнення з податкової одразу після обшуків
Скандальна Датій написала заяву на звільнення з податкової одразу після обшуків
​Січень 2023-го. Клінч
​Січень 2023-го. Клінч
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Україна повернула з полону 116 захисників
Україна повернула з полону 116 захисників
Модель об’єднання від експертів УПЦ МП: що з нею не так?
Модель об’єднання від експертів УПЦ МП: що з нею не так?
Зеленський позбавив громадянства низку топчиновників часів Януковича (оновлено)
Зеленський позбавив громадянства низку топчиновників часів Януковича (оновлено)
Cполучені Штати збили китайську "кулю-шпигунку" (оновлено)
Cполучені Штати збили китайську "кулю-шпигунку" (оновлено)
Міноборони пояснило, як саме зміняться виплати грошового забезпечення військовим
Міноборони пояснило, як саме зміняться виплати грошового забезпечення військовим
ГоловнаСуспільствоВійна

На Луганщині окупанти спалюють українські книги

Книги вилучають з фондів загальних і шкільних бібліотек.

На Луганщині окупанти спалюють українські книги
Фото: vesti-ua.net

Російські окупанти спалюють в котельнях вилучені на тимчасово окупованих територіях України книги.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Книги вилучаються з фондів загальних і шкільних бібліотек. У Ровеньках (Луганська область) відзначені випадки масового спалювання української літератури в місцевих котельнях", - йдеться в повідомленні.

У центрі зазначають, що практику спалювання книг росіяни ймовірно запозичили у нацистської Німеччини.

"При цьому росіяни виправдовують це тим, що вони вилучають "нацистську літературу", і до переліку такої літератури потрапляють всі українські книги", - підсумували в ЦНС.

Нагадаємо, що російські окупанти у Старобільську Луганської області змушують жителів віддавати дітей до "козацько-кадетського корпусу".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також