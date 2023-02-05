Росія вдарила мінометами по Сумській області та атакувала Авдіївку

У Чернігівській області за добу був один мінометний обстріл по Чернігівському району. Також зафіксовано два випадки скидання боєприпасів із БПЛА у Корюківському районі. Без втрат та руйнувань, йдеться у зведенні від ОВА станом на 9 ранку.

Вранці в Сумській області був мінометний обстріл Зноб-Новгородської громади. Без людських втрат, руйнувань. Учора протягом дня ворог здійснив обстріли чотирьох територіальних громад області: Білопільської, Новослобідської, Великописарівської. Було зафіксовано 26 прильотів. Без жертв. Вночі обстріли прикордоння продовжилися: з території ворога сім кулеметних черг в напрямку одного з сіл Есманської громади. Без уражень. Також був обстріл з АГС в Білопільській ТГ і мінометний по селу Есманської. Без втрат та руйнувань.

У Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Червоне, Чарівне, Ольгівське, Полтавка, Оріхів, Новоданилівка, Мала Токмачка, Щербаки, Малинівка, Новоандріївка, Білогір'я, Залізничне, Кам'янське, Малі Щербаки, Степове. Є руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів. Детальна інформація уточнюється.

У Дніпропетровській області під ударом знов був Нікопольський район, протягом дня ворог цілив двічі. Обидва рази – з важкої артилерії. Ворожі снаряди прилетіли до Червоногригорівської та Марганецької громад. Без жертв. Пошкоджено лінію електропередач. Наслідки обстрілів ще з'ясовуються.

У Луганській області ворог зосереджує зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському та Лиманському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Кремінної і Шипилівки. На Куп’янському напрямку росіяни обстріляли з танків та артилерії райони Новоселівського і Стельмахівки. На Лиманському напрямку вогневого впливу зазнали Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка і Діброва на Луганщині. Ситуація в області залишається складною.

У Харківській області на Слобожанському напрямку протягом доби ворог обстрілював населені пункти: Олександрівка, Глибоке, Красне, Зелене, Нескучне, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка та Великий Бурлук. На Куп’янському напрямку ворог обстріляв з танків та артилерії райони населених пунктів: Новомлинськ, Дворічна, Гряниківка, Синьківка, Куп’янськ, Піщане, Кислівка та Крохмальне. Внаслідок артобстрілу Куп'янська пошкоджено адмінбудівлю Куп‘янської філії ДУ "Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України". Також у місті пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. У Вовчанську є влучання у приватні житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі. Без жертв.

У Донецькій області активні бойові дії поблизу Вугледара, Бахмута та Соледара. Поблизу Соледара інтенсивні обстріли Парасковіївки, Роздолівки, Васюківки. Вчора – обстріл Часового Яру касетними боєприпасами. Численні пошкодження багатоквартирних і приватних будинків, приміщення промислового підприємства, пошкоджено газогін середнього і низького тиску. Два артилерійських обстріли Курахового: пряме влучання у будівлю магазину в центрі міста, пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, лінії електропостачання. Вночі – два ракетних удари по Дружківці, пошкодження 5-ти поверхового багатоквартирного житлового будинку та ще щонайменше 5 багатоповерхівок, зруйновано дитячий садок. Щонайменше 5 цивільних поранені. Зранку відбувся обстріл села Соловйове Очеретинської громади, внаслідок чого пошкоджено два будинки. Без жертв. Авдіївська ВА: на ранок – артобстріл м.Авдіївка, влучання по околицям ПРАТ "АКХЗ". Інформація щодо постраждалих цивільних уточнюється. По лінії оборони навколо міста тривали хаотичні обстріли позицій. На Донеччині за добу: чотири загиблих, 11 поранених.

Унаслідок масштабної аварії на одній з підстанцій НЕК Укренерго в Одеській області від учора Одеса та частина Одеського району тимчасово знеструмлені. Тривають роботи по усуненню аварії та її наслідків. Задіяні усі служби та засоби. Станом на ніч і ранок світла поки що немає майже у 500 тисяч абонентів.

У Миколаївській вчора вдень та сьогодні вночі ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вчора ворог здійснював обстріл з артилерійської системи по Куцурубській громаді. Руйнувань та постраждалих немає.

У Херсонській області окупанти щодня обстрілюють цивільне населення. За інформацією Генштабу ЗСУ, вчергове обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали Антонівка та Херсон. Також протягом доби під ударом були багато сіл, зокрема Іванівка, Гаврилівка, Микільське, Новоолександрівка, Веселе та інші.Загалом минулої доби через агресію рф поранення дістала одна людина, ще одна – загинула. З деокупованих територій Херсонщини евакуювали 98 осіб, з них 20 – це діти, а чотири – маломобільні люди.

Нагадаємо, сьогодні вранці Росія вдарила по центру Харкова. Пошкоджено житлову багатоповерхівку та будівлю академії, поранено пʼятьох людей.