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Окупанти за добу 60 разів обстріляли Херсонщину

Снаряди окупантів пошкодили житлові будинки.

Окупанти за добу 60 разів обстріляли Херсонщину
Фото: Херсонська міська рада

За минулу добу, 4 лютого, російські війська 60 разів обстріляли населені пункти Херсонщини. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Загарбники гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, БМП та ПТРК. Херсон росіяни атакували шість разів. Снаряди окупантів пошкодили житлові будинки.

На жаль, є постраждалі. Зокрема, минулої доби на Херсонщині через російські удари загинула одна людина, ще один мирний житель отримав поранення.

Нагадаємо, що 2 лютого російські загарбники 65 разів атакували населені пункти Херсонської області. Внаслідок ворожих ударів загинули двоє і поранені дев’ятеро мирних жителів.

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