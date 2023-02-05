Окупанти за добу 60 разів обстріляли Херсонщину

За минулу добу, 4 лютого, російські війська 60 разів обстріляли населені пункти Херсонщини.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Загарбники гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, БМП та ПТРК. Херсон росіяни атакували шість разів. Снаряди окупантів пошкодили житлові будинки.

На жаль, є постраждалі. Зокрема, минулої доби на Херсонщині через російські удари загинула одна людина, ще один мирний житель отримав поранення.

Нагадаємо, що 2 лютого російські загарбники 65 разів атакували населені пункти Херсонської області. Внаслідок ворожих ударів загинули двоє і поранені дев’ятеро мирних жителів.