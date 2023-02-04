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У неділю в Україні буде до -6

Падатиме сніг.

У неділю в Україні буде до -6
Фото: facebook.com/UkrHMC

У неділю, 5 лютого в Україні падатиме невеликий сніг, вдень у Криму з дощем.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

На дорогах країни подекуди ожеледиця.

Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу, у східних і південних областях близько 0°.

У Карпатах вночі 11-16° морозу, вдень 6-11° морозу; у Криму вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла.

Нагадаємо, над Київською областю зараз можна спостерігати місячне гало оптичне явище в атмосфері, що виникає внаслідок заломлення та відбиття світла в льодяних кристалах. 

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