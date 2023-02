У п’ятницю в Україні падатиме мокрий сніг, до +4

У п’ятницю, 3 лютого в Україні буде хмарно, падатиме невеликий мокрий сніг.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Вдень на півдні невеликий дощ, на Закарпатті помірні опади.

На дорогах країни місцями ожеледиця; у південній частині вранці подекуди туман.

Вітер північно-західний, на Лівобережжі – південний, 5-10 м/с, у західних областях вночі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень від 1° морозу до 4° тепла, у південній частині 2-7° тепла; в Карпатах протягом доби 3-8° морозу.

Нагадаємо, згідно з результатам дослідження, опублікованого у журналі “Proceedings of the National Academy of Sciences”, навіть при значному скороченні забруднення світ, наймовірніше, подолає узгоджений на міжнародному рівні поріг зміни клімату приблизно через десять років.