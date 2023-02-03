Головне за день. П’ятниця, 3 лютого

Наступальні дії ворога на Донбасі, підсумки саміту Україна-ЄС, 10 пакет антиросійських санкцій Євросоюзу, новий пакет військової допомоги від США. Яким запам’ятається 345-й день повномасштабної війни.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель, глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн і Президент України Володимир Зеленський виступили зі спільною заявою за підсумками саміту Україна-ЄС.

Текст заяви опубліковано на сайті Євроради.

"Угода про асоціацію між Україною та ЄС була і залишається вкрай важливою для полегшення та просування подальшої інтеграції України з ЄС. У ЄС нагадали про рішення Ради Європи визнати європейську перспективу України та надати Україні статусу країни-кандидата. ЄС підтвердив своє зобов’язання підтримувати подальшу європейську інтеграцію України. ЄС ухвалить рішення щодо подальших кроків, коли всі умови, зазначені у висновку Комісії, будуть повністю виконані", - йдеться в заяві.

Блок визнав значні зусилля, які Україна продемонструвала в останні місяці, й закликав продовжувати йти цим шляхом і виконувати умови, зазначені в пропозиціях Комісії, аби просунутися до майбутнього членства в ЄС.

Подробиці – в новині.

Обсяг 10 пакету санкцій щодо Росії становитиме 10 мільярдів євро, повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Європа зосередить свою увагу на технологіях, які не повинна використовувати російська військова машина.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що авіація Сил оборони України цієї доби завдала чотирьох ударів по районах зосередження росіян та одного - по позиції ворожого зенітно-ракетного комплексу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили два райони зосередження живої сили противника.

Окупанти продовжують вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, зазнаючи великих втрат в особовому складі та військовій техніці.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 3 лютого – в новині.

Сполучені Штати Америки надають Україні черговий великий пакет військової допомоги на $2,2 млрд

Представник Пентагону, бригадний генерал ВПС США Патрік Райдер зазначив, що пакет допомоги передбачає надання Україні бронетехніки, боєприпасів для ракетних систем HIMARS, які дозволили б українським силам вражати цілі у тилу російських окупантів.

Що саме увійде до пакету – в нашій новині.

В уряді Німеччини підтвердили рішення продати Україні 88 танків Leopard 1.

Федеральний уряд надав ліцензію на експорт основних бойових танків Leopard 1 в Україну.

За даними Süddeutsche Zeitung, Берлін схвалив плани німецького виробника зброї Rheinmetall продати Києву танки Leopard 1 після їх ремонту на загальну суму понад 100 мільйонів євро.

Проблемою є те, що Leopard 1 більше не виробляються, а снаряди для них мають не такий калібр, як для новіших Leopard 2, на поставки яких очікує Україна.

Раніше повідомлялось, що Берлін розмірковує над передачею Україні десятків танків Leopard 1 з промислових складів, але офіційний дозвіл ще не був наданий.

При цьому нещодавно було прийнято рішення, що Німеччина поставить Україні 14 бойових танків Leopard 2. Крім навчання українських екіпажів силами Бундесверу, пакет також включає логістику, боєприпаси та технічне обслуговування.

Блогерів, які знімали та розповсюджували порнографічний контент, знущаючись з дівчат, суд узяв під варту без можливості внесення застави, повідомляє Київська обласна прокуратура.

Раніше зловмисникам повідомили про підозру у виготовленні, зберіганні та розповсюдженні зображень порнографічного характеру, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 301 КК України).

"Підозрювані орендували квартиру у столиці, куди запрошували дівчат, розпивали з ними спиртні напої, доводячи їх до безсвідомого стану. Надалі, користуючись безпорадним станом жінок, вони здійснювали вульгарні дії, а також імітацію статевих актів, при цьому знімали все це на власні мобільні телефони. Відзнятий матеріал викладали у телеграм-канал і соціальні мережі, залишаючи принизливі дописи та коментарі", - розповіли в прокуратурі.

Нагадаємо, правоохоронці затримали двох організаторів стрімів 2 лютого.

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