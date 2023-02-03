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Організаторів стрімів, на яких знущалися над дівчатами, суд взяв під варту без можливості внесення застави

Раніше зловмисникам повідомили про підозру у виготовленні, зберіганні та розповсюдженні зображень порнографічного характеру, вчинених за попередньою змовою групою осіб

Організаторів стрімів, на яких знущалися над дівчатами, суд взяв під варту без можливості внесення застави
Фото: Київська обласна прокуратура

Блогерів, які знімали та розповсюджували порнографічний контент, знущаючись над дівчатами, суд узяв під варту без можливості внесення застави. 

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Раніше зловмисникам повідомили про підозру у виготовленні, зберіганні та розповсюдженні зображень порнографічного характеру, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 301 КК України).

Фото: Київська обласна прокуратура

"Підозрювані орендували квартиру у столиці, куди запрошували дівчат, розпивали з ними спиртні напої, доводячи їх до безсвідомого стану. Надалі, користуючись безпорадним станом жінок, вони здійснювали вульгарні дії, а також імітацію статевих актів, при цьому знімали все це на власні мобільні телефони. Відзнятий матеріал викладали у телеграм-канал і соціальні мережі, залишаючи принизливі дописи та коментарі", - розповіли в прокуратурі.

Нагадаємо, правоохоронці затримали двох організаторів стрімів 2 лютого.

Також напередодні у Київській області суд виніс вирок фотографу за виготовлення та розповсюдження дитячого порно.

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