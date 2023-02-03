Блогерів, які знімали та розповсюджували порнографічний контент, знущаючись над дівчатами, суд узяв під варту без можливості внесення застави.
Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.
Раніше зловмисникам повідомили про підозру у виготовленні, зберіганні та розповсюдженні зображень порнографічного характеру, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 301 КК України).
"Підозрювані орендували квартиру у столиці, куди запрошували дівчат, розпивали з ними спиртні напої, доводячи їх до безсвідомого стану. Надалі, користуючись безпорадним станом жінок, вони здійснювали вульгарні дії, а також імітацію статевих актів, при цьому знімали все це на власні мобільні телефони. Відзнятий матеріал викладали у телеграм-канал і соціальні мережі, залишаючи принизливі дописи та коментарі", - розповіли в прокуратурі.
Нагадаємо, правоохоронці затримали двох організаторів стрімів 2 лютого.
Також напередодні у Київській області суд виніс вирок фотографу за виготовлення та розповсюдження дитячого порно.