Головний прокурор Києва провів новорічні світа за кордоном, – “Схеми”

Керівник Київської міської прокуратури Олег Кіпер на новорічно-різдвяні свята їздив у 10-денну відпустку за кордон.

Про це повідомляють журналісти “Схем”.

Зазначається, що Олег Кіпер виїхав з України 29 грудня 2022-го року через кордон з Польщею та повернувся 8 січня 2023-го.

У коментарі журналістам головний прокурор Києва підтвердив, що виїжджав за кордон саме у відпустку за “сімейними обставинами”, але відмовився назвати країну, де відпочивав. Він пояснив це міркуваннями безпеки, оскільки “його дружина влітку змінила російське громадянство на українське”. Однак журналісти “Схем” встановили, що на момент публікації офіційні органи РФ обліковували російський паспорт дружини головного прокурора Києва Ірини Кіпер як дійсний.

Раніше у січні генпрокурор Андрій Костін звільнив свого заступника Олексія Симоненка після публікації "Української правди" про його закордонну новорічну відпустку, а президент Зеленський ввів у дію рішення РНБО про заборону виїзду усім чиновникам за кордон у приватних справах під час дії воєнного стану.

“У кінці грудня 2022 року у зв’язку з виниклими сімейними обставинами та необхідністю виїзду за кордон мною було подано заяву щодо надання мені відпустки з можливістю виїзду за кордон. Всі документи щодо права виїзду за кордон були надані компетентним органам для розгляду та після їх вивчення та з’ясування підстав, ними було надано відповідний дозвіл”, – йдеться у відповіді прокурора Олега Кіпера, переданій “Схемам” його пресслужбою.

Журналісти тричі намагалися уточнити, в якій саме країні він провів відпустку у новорічний період, але Кіпер відмовився відповідати, лише зазначивши, що “відпустка не була святковою чи новорічною”.

Головний прокурор столиці відмовився розкривати деталі, пославшись на те, що його дружина у липні 2022-го року “змінила російське громадянство на українське “у зв’язку з подіями, пов’язаними з війною РФ проти України”. Тому “заради її безпеки не хотів би публічно повідомляти про те, в якій країні вона проживає з дитиною”, зазначив прокурор.

Натомість “Схеми” виявили, що російський паспорт його дружини Ірини Кіпер і досі не анульований. Дійсність документа станом на момент публікації журналісти перевірили за допомогою офіційного сервісу МВС Росії. Цей паспорт серед недійсних не значиться. Також, використовуючи дані паспорту, на офіційному сайті Федеральної податкової служби Росії “Схеми” знайшли її індивідуальний номер платника податків.

Нагадаємо, 27 січня Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин. Заборона на виїзд за кордон держслужбовців, окрім відрядження, стосується і тих, хто непридатний до військової служби.