Сума встановлених збитків державі від діяльності зловмисників на цей час сягає понад 4,6 млн гривень.

Працівники Державного бюро розслідувань в ході спільної спецоперації з СБУ викрили та затримали злочинну групу, яка привласнювала кошти, виділені на харчування військовослужбовців Збройних сил України.

Про це повідомляє сайт ДБР.

У межах масштабного розслідування належного забезпечення військових всім необхідним, ДБР постійно припиняє спроби нажитися на війні окремих чиновників та підприємців.

Особлива увага приділяється забезпеченню продуктами харчування, оскільки тут, на думку злодіїв, найпростіше “сховати кінці в воду” – продукти можна “списати”, “з’їсти на папері” тощо.

Одним з таких епізодів є діяльність фірм, які серед іншого постачали яйця за завищеними цінами для Міноборони. Вигадували махінатори й інші схеми – до фінансово-господарських документів вносились неправдиві дані щодо отримання військовою частиною продуктів на свій склад, коли насправді нічого не поставлялося. Потім “віртуальні” продукти “списували” – начебто їх спожили солдати.

Зловмисники думали, що не залишають жодних слідів злочину, оскільки документально перевірити спожиті продукти дуже важко. ДБР викривало і викриватиме всі ці “хитромудрі” схеми.

Так, ДБР затримало чергову злочинну групу з 5 осіб, до складу якої входили представники підприємств-постачальників та військові, які відповідають за забезпечення однієї з військових частин ЗСУ. Також затримано військовослужбовця, який вів “чорну бухгалтерію” махінаторів.

Сума встановлених збитків державі від діяльності цієї групи на цей час сягає понад 4,6 млн гривень. “Зекономлені” кошти, які перераховувало Міністерство оборони України на рахунки суб’єкта господарювання, учасники схеми ділили між собою.

У ході проведених обшуків в учасників злочину вилучено чорнову бухгалтерію, записи, незаконну зброю, боєприпаси, вибухові пристрої, понад 1 млн гривень готівкою.

На цей час затриманим особам готуються повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Попередня кваліфікація кримінального правопорушення – ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені в особливо великих розмірах).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років. Процесуальне керівництво здійснюється Офісом генерального прокурора.

Нагадаємо, що 1 лютого працівники ДБР повідомили про підозру нещодавно звільненому заступнику міністра оборони України В’ячеславу Шаповалову, який відповідав за тилове забезпечення. Він лобіював укладення договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, а також закупівель бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб Збройних сил України низької якості на загальну суму понад 1 млрд гривень. Всі договори укладалися за повною передплатою.

Посадовець не тільки знав про факти постачання неякісної продукції, а й здійснював тиск на підлеглих для прийняття неякісної продукції на військові склади та організацію повторних проведень лабораторних випробувань бронепластин, які не витримали первинних випробувань.

Також ДБР блокувало ще одну схему масштабного розкрадання продуктів харчування для військових.