«Українці бажають смерті російським дітям»: у РФ запустили новий антиукраїнський фейк

Пропагандисти працюють активно – цього разу вони запустили фейк з фотографією шоколадної плитки, яку нібито випустили в Україні, де зображений хлопчик із підписом «Смерть Алешки». У черговий раз підставні акаунти в Twitter намагаються довести, що в Україні начебто поширений нацизм. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Фото: prm.ua

Зазначається, що акаунт, який раніше давно публікував антиукраїнський та антиамериканський контент англійською мовою, вперше отримав велику кількість відгуків. За добу користувачі соцмережі зробили майже 150 ретвітів на пості з єдиним свідченням «існування» такої шоколадки. І якщо в українському сегменті про «Альошку» майже нічого не чули, то російські пропагандистські медіа активно підхопили інфопривід. Зокрема, у Telegram-каналах Анатолія Шарія, Романа Голованова, Руслана Осташка, «Оплот ТВ» та в десятках інших з’явилися перекази цієї історію про «нацистську шоколадку». Крім того, для іноземної аудиторії це переклали англійською, іспанською, італійською, французькою та грецькою мовами.

У російському медапросторі історія про восьмирічного хлопчика Альошу з’явилася в березні 2022 року. Тоді в мережі розповсюджувалося відео з маленьким мешканцем Бєлгородської області Олексієм Павліченком, який бігав вздовж траси у шоломофоні і вітав російську бронетехніку, яка рухалися до кордону з Україною. Така історія справді стала успішною, про неї зняли сюжети федеральні та регіональні телеканали, а також були написані безліч публікацій у медіа та у воєнкорів.

Пропагандисти професійно розробили інформаційну кампанію. У медіа регулярно почали з’являтися новини про Альошу: зустріч та фотосесія з військовими, подяка від Міноборони РФ, екскурсія до школи з кадетським класом, почесне включення до лав Юнармії, поява стінописів з «Альошкою», участь і перемога у всеросійському конкурсі «Дети-герои», а також поїздка до Москви й отримання нагороди в Раді Федерації.

Врешті-решт, була випущена лімітована серія шоколаду «Альошка». Декілька плиток навіть були подаровані президенту Росії Володимиру Путіну губернатором Бєлгородської області В’ячеславом Гладковим.

Тож можна припустити, що емоційний образ Альошки, в який так вперто намагалися закохати пропагандисти, використали для тригеру і хвилі гніву серед довірливої аудиторії. Увесь це випадок з «Альошкою» справедливо можна вважати частиною злочинної політики Кремля і мілітаризацією дитинства.