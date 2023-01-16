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Поширював кремлівську пропаганду: СБУ викрила на Хмельниччині прихильника Шарія

Зловмисник розраховував на “посаду” у місцевій окупаційній адміністрації.

Служба безпеки України викрила у Хмельницькій області прихильника Шарія на закликах до підтримки збройної агресії Росії.

Про це СБУ повідомила у Telegram.

Служба безпеки затримала ще одного поплічника російських окупантів у результаті слідчо-оперативних дій на Хмельниччині.

Зловмисником виявився місцевий житель, який позиціонував себе як представник прокремлівського руху “Народовластие”. За даними слідства, він масово поширював в інтернеті агітацію на підтримку збройної агресії РФ проти України та виправдовував злочини окупантів. Крім цього закликав до фізичного знищення українських громадян та захоплення місцевих органів влади.

Замість військово-цивільних адміністрацій регіону він пропонував сформувати підконтрольні Москві псевдодержавні установи. Для розгону деструктивного контенту агітатор створив десятки проросійських спільнот та сторінок у соцмережах. Як першоджерело для наповнення інтернет-ресурсів використовував Youtube-канал ворожого пропагандиста Шарія, якому Служба безпеки повідомила про підозру у державній зраді.

Такими діями провокатор намагався розхитувати внутрішньо-політичну обстановку в області і тим самим допомагав агресору у війні проти України. У разі захоплення регіону він планував отримати від російських загарбників “посаду” в місцевій окупаційній адміністрації.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу або на захоплення державної влади);
  • ч. 1 та ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Хмельницької області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, СБУ викрила у Дніпрі підпільний осередок “Партії Шарія”.

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