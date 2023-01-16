У Каховці протитуберкульозний диспансер росіяни перепрофілювали на військовий шпиталь

Російські окупанти переоблаштовують у Каховці протитуберкульозний диспансер на військовий шпиталь.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Заклад перестав обслуговувати цивільних. Сюди звозять російських лікарів, котрих системно відправляють на тимчасово окуповані території України.

За інформацією ЦНС, зокрема, нова група з 30 медиків прибула до Михайлівської багатопрофільної лікарні, що у Запорізькій області.

На окупованих територіях рашисти розпорядилися найперше обслуговувати військових РФ. Навіть при наданні екстреної допомоги перевагу надають росіянам.

У Спротиві наголошують, що через такі дії окупантів критична ситуація на фоні загострення епідеміологічної ситуації та гуманітарної кризи загалом. Також суттєво зростає смертність серед цивільного населення.

У Центрі національного спротиву закликали жителів покидати окуповані регіони мешканців й за можливості виїхати на підконтрольні Києву території.

Нагадаємо, в Антрациті на Луганщині окупанти вивезли вагітних з пологового будинку і облаштовують там військовий шпиталь.

Лікарні на тимчасово окупованих росіянами територіях України переповнені пораненими військовими країни-агресора. Для цього станом додатково розгортають нові ліжкомісця, як це було місцевій лікарні Марківки Луганської області.