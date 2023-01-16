Укрзалізниця запускає поїзд з Закарпаття до Румунії

Поїзди за цим маршрутом ходитимуть двічі на день.

"Укрзалізниця" 18 січня вперше після 17-річної паузи здійснить пасажирський рейс з Закарпаття на румунську станцію Валя-Вішеулуй.

Про це повідомив у Телеграм голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін.

Поїзд вранці вирушатиме з Рахова о 6:10 ранку і прибуде до румунського міста о 7:45.

Поїзди ходитимуть двічі на день - уранці та вдень: ціни на квитки у першому класі стартують від 300 грн, у другому класі - від 181 грн.

9 листопада Укрзалізниця здійснила пробний рейс на ділянці Рахів - Ділове - Валя-Вішеулуй у рамках відновлення залізничного сполучення між Україною та Румунією через Закарпаття.

Нагадаємо, що Укрзалізниця призначила потяг Інтерсіті+ №730/729 сполученням Київ - Черкаси.