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Укрзалізниця запускає поїзд з Закарпаття до Румунії

Поїзди за цим маршрутом ходитимуть двічі на день.

Укрзалізниця запускає поїзд з Закарпаття до Румунії
Фото: Міністерство інфраструктури України

"Укрзалізниця" 18 січня вперше після 17-річної паузи здійснить пасажирський рейс з Закарпаття на румунську станцію Валя-Вішеулуй.

Про це повідомив у Телеграм голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін.

Поїзд вранці вирушатиме з Рахова о 6:10 ранку і прибуде до румунського міста о 7:45.

Поїзди ходитимуть двічі на день - уранці та вдень: ціни на квитки у першому класі стартують від 300 грн, у другому класі - від 181 грн.

9 листопада Укрзалізниця здійснила пробний рейс на ділянці Рахів - Ділове - Валя-Вішеулуй у рамках відновлення залізничного сполучення між Україною та Румунією через Закарпаття.

Нагадаємо, що Укрзалізниця призначила потяг Інтерсіті+ №730/729 сполученням Київ - Черкаси.

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