Через обстріли затримуються 9 потягів, – Укрзалізниця

Чотири рейси рухаються із затримкою більше години.

Через знеструмлення, спричинене сьогоднішними обстрілами РФ, низка поїздів Укрзалізниці продовжує рухатись із затримками.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Чотири рейси рухаються із затримкою більше години, 5 рейсів затримуються до години, 60 поїздів рухаються відповідно до графіку.

Найбільші затримки наразі у таких поїздів:

№45/46 Харків - Ужгород (+2 год 56 хв);

№711/712 Краматорськ - Київ (+2 год 43 хв);

№15/16 Харків - Рахів (+1 год 7 хв);

№93/94 Харків - Хелм (+1 год 7 хв).

“Для пасажирів, які прибуватимуть до Києва після початку комендантської години, Укрзалізниця організовує трансфер для доставки додому”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Укрзалізниця призначає пояг Інтерсіті+ №730/729 сполученням Київ - Черкаси.