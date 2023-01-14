Віряни і духовенство УПЦ (МП) просять своє керівництво озвучити реальний статус церкви і ставлення до війни
Віряни і духовенство УПЦ (МП) просять своє керівництво озвучити реальний статус церкви і ставлення до війни
У ЗСУ закликали не вірити фейкам пропаганди про "захоплення" Соледару - бійцям вдалося відтиснути російських окупантів
У ЗСУ закликали не вірити фейкам пропаганди про "захоплення" Соледару - бійцям вдалося відтиснути російських окупантів
Пітер Осборн: “Національну ідентичність слід шукати в майбутньому, а не озираючись у минуле”
Пітер Осборн: “Національну ідентичність слід шукати в майбутньому, а не озираючись у минуле”
У Києві сталися вибухи через атаку росіян (оновлено)
У Києві сталися вибухи через атаку росіян (оновлено)
Іванна Коберник: "Боюся, консервативні вчителі казатимуть: “Тут тобі не Європа, повертайся назад”. Це найгірше, що може статися"
Іванна Коберник: "Боюся, консервативні вчителі казатимуть: “Тут тобі не Європа, повертайся назад”. Це найгірше, що може статися"
Померла донька "короля рок-н-ролу" Елвіса Преслі
Померла донька "короля рок-н-ролу" Елвіса Преслі
Щедрик: краще ніколи, ніж пізно
Щедрик: краще ніколи, ніж пізно
Рада позбавила мандатів п'ятьох проросійських депутатів
Рада позбавила мандатів п'ятьох проросійських депутатів
ГоловнаСуспільствоЖиття

Через обстріли затримуються 9 потягів, – Укрзалізниця

Чотири рейси рухаються із затримкою більше години.

Через обстріли затримуються 9 потягів, – Укрзалізниця
Фото: Укрзалізниця

Через знеструмлення, спричинене сьогоднішними обстрілами РФ, низка поїздів Укрзалізниці продовжує рухатись із затримками. 

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Чотири рейси рухаються із затримкою більше години, 5 рейсів затримуються до години, 60 поїздів рухаються відповідно до графіку.

Найбільші затримки наразі у таких поїздів:

  • №45/46 Харків - Ужгород (+2 год 56 хв);
  • №711/712 Краматорськ - Київ (+2 год 43 хв);
  • №15/16 Харків - Рахів (+1 год 7 хв);
  • №93/94 Харків - Хелм (+1 год 7 хв).

“Для пасажирів, які прибуватимуть до Києва після початку комендантської години, Укрзалізниця організовує трансфер для доставки додому”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Укрзалізниця призначає пояг Інтерсіті+ №730/729 сполученням Київ - Черкаси.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також