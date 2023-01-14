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Ракетний удар по Дніпру: кількість поранених зросла до 64, з-під завалів врятували 35 людей

Кількість загиблих не зросла - 5 осіб.

Ракетний удар по Дніпру: кількість поранених зросла до 64, з-під завалів врятували 35 людей
Фото: Олег Захаров

Станом на 20:00 з-під завалів багатоповерхового будинку у Дніпрі дістали 35 людей. Кількість поранених зросла до 64. При цьому відомо про 5 загиблих.

Про це повідомляє Національна поліція України. 

“Станом на 20:00 з-під завалів багатоповерхівки врятували 35 осіб, зокрема 6 дітей. росія забрала життя п’яти людей, ще 64 - отримали поранення”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що аварійно-рятувальні роботи продовжуються. На місці влучання продовжують працювати всі профільні служби: рятувальники, лікарі, 5 слідчо-оперативних груп поліції, криміналістична лабораторія, патрульні поліцейські, криміналісти, кінологи.

Навпроти будинку №118 по вул. Набережна Перемоги на зупинці громадського транспорту розгорнуто штаб прийому звернень людей, постраждалих внаслідок ракетного удару.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про 60 постраждалих внаслідок влучання російської ракети в житловий будинок в Дніпрі, з них 12 дітей. На той час також було відомо про 5 загиблих.

Фото: Валентин Резніченко/Дніпропетровська ОВ

Фото: Валентин Резніченко/Дніпропетровська ОВ

Фото: Валентин Резніченко/Дніпропетровська ОВ

Фото: Валентин Резніченко/Дніпропетровська ОВ

Фото: Валентин Резніченко/Дніпропетровська ОВ

Фото: Валентин Резніченко/Дніпропетровська ОВ

Фото: Олег Захаров

Фото: Олег Захаров

Фото: Олег Захаров

Фото: Олег Захаров

Сьогодні вдень, 14 січня, російські війська завдали чергового масованого ракетного обстрілу по Україні. В кількох областях ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури

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