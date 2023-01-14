Станом на 20:00 з-під завалів багатоповерхового будинку у Дніпрі дістали 35 людей. Кількість поранених зросла до 64. При цьому відомо про 5 загиблих.
Про це повідомляє Національна поліція України.
“Станом на 20:00 з-під завалів багатоповерхівки врятували 35 осіб, зокрема 6 дітей. росія забрала життя п’яти людей, ще 64 - отримали поранення”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що аварійно-рятувальні роботи продовжуються. На місці влучання продовжують працювати всі профільні служби: рятувальники, лікарі, 5 слідчо-оперативних груп поліції, криміналістична лабораторія, патрульні поліцейські, криміналісти, кінологи.
Навпроти будинку №118 по вул. Набережна Перемоги на зупинці громадського транспорту розгорнуто штаб прийому звернень людей, постраждалих внаслідок ракетного удару.
Нагадаємо, раніше повідомлялось про 60 постраждалих внаслідок влучання російської ракети в житловий будинок в Дніпрі, з них 12 дітей. На той час також було відомо про 5 загиблих.
Сьогодні вдень, 14 січня, російські війська завдали чергового масованого ракетного обстрілу по Україні. В кількох областях ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури.