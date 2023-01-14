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Українська ППО збила сьогодні 25 російських ракет із 38, - Залужний (оновлено)

Українські військові збили 18 крилатих та 7 керованих авіаційних російських ракет.

Українська ППО збила сьогодні 25 російських ракет із 38, - Залужний (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: скрин відео з тг-каналу Андрія Нєбитова

Українські ППО збили сьогодні 25 російських ракет. 

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

“Сьогодні противник завдав масованих ракетних ударів по нашій території.Зранку зенітними керованими ракетами С-400 (С-300) з північного напрямку була атакована столиця. Пізніше держава-терорист застосувала високоточну зброю: крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555, Х-22, крилаті ракети морського базування «Калібр», керовані авіаційні ракети Х-59, - по об’єктах критичної інфраструктури України”, - повідомив Залужний.

За його даними, загалом ворог здійснив близько 28 пусків крилатих ракет різного базування та 5 пусків керованих авіаційних ракет.

Силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищено 18 крилатих ракет та 3 керовані авіаційні ракети.

ОНОВЛЕНО. За оновленою інформацією станом на 18:30, ворог здійснив близько 28 пусків крилатих ракет різного базування та 10 пусків керованих авіаційних ракет.

Силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищено 18 крилатих ракет та 7 керованих авіаційних ракет.

Нагадаємо, сьогодні вдень, 14 січня, російські війська завдали чергового масованого ракетного обстрілу по Україні. Зокрема, в Дніпрі ракета влучила у житловий будинок. У Дніпрі вже п'ятеро загиблих внаслідок влучання ракети у будинок. 27 людей поранені. Ще в кількох областях ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури. 

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