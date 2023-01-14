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Росіяни скасували запланований на сьогодні обмін полоненими

Обмін в останній момент було скасовано за ініціативи росіян.

Росіяни скасували запланований на сьогодні обмін полоненими
Ілюстративне фото
Фото: facebook.com/okPivden

Росія скасувала запланований на 14 січня черговий обмін полоненими.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Зазначимо, що сьогодні був запланований черговий обмін полоненими з російською стороною. Проте в останній момент його було скасовано за ініціативи росіян. Про причини такого рішення не складно здогадатися", - йдеться в повідомленні.

У штабі також заявили, що перемога України зможе визволити всіх полонених, отримати компенсації від Росії за завдану шкоду та захистити майбутні покоління українців від російського імперіалізму на тривалий час. 

Нагадаємо, сьогодні вдень, 14 січня, російські війська завдали чергового масованого ракетного обстрілу по Україні. Зокрема, в Дніпрі ракета влучила у житловий будинок. У Дніпрі вже п'ятеро загиблих внаслідок влучання ракети у будинок. 27 людей поранені. Ще в кількох областях ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури. 

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