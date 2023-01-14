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Проти вчителів-колаборантів відкрили 49 кримінальних проваджень - Нацполіція

Десять осіб отримали повідомлення про підозру

Проти вчителів-колаборантів відкрили 49 кримінальних проваджень - Нацполіція
Фото: EPA/UPG

Проти вчителів-колаборантів станом на кінець 2022 року порушено 49 кримінальних проваджень, повідомили LB.ua в Національній поліції України.

Підозру оголосили десяти особам.

"За результатами досудового розслідування, до суду з обвинувальними актами спрямовано 9 кримінальних проваджень", - відповіли в головному слідчому управлінні.

Нагадаємо, у вересні 2022 року поліція звітувала про 19 кримінальних проваджень. В Міносвіти заявляли, що їм відомі прізвища усіх освітян, які пішли за ворогом.

Про те, що відбувається зі школами, чиї працівники перейшли на бік росіян, читайте у нашому тексті Сміливі навчати і вчитися. Як оговтуються українські школи після окупації і випадків колабораціонізму

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