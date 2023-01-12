Чоловіку повідомили про підозру в державній зраді.

У Черкаській області правоохоронці спіймали місцевого жителя, який здавав спецслужбам Росії позиції української ППО.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, чоловік, на виконання завдань кураторів держави-агресора, встановив місце розташування підрозділу протиповітряної оборони Збройних Сил України.

Його затримали безпосередньо під час передачі місця дислокації систем ППО представникам ФСБ РФ за допомогою одного з месенджерів.

Він також передавав ворогові інформацію про розташування блокпостів, адміністративних будівель правоохоронних органів та військових об’єктів на території Черкас та області.

За клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, нещодавно у Куп’янську затримали колаборанта, що допомагав окупантам вивозити зерно в РФ. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.