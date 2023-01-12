"Зброї буде достатньо для того, щоб ми тримали оборону і для того, щоб ми переходили в наступ", – Данілов

Надання від Польщі Україні роти німецьких танків Leopard у межах міжнародної коаліції – це початок. До цього українцям взагалі не передавали сучасних важких танків, і головне було почати.

Про це в ефірі телемарафону повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Це дуже важливий крок для того, щоб це питання зрушило з мертвої точки. Ви знаєте, що ми просили ці танки ще починаючи з літа. Зараз прийшов час, коли ми їх врешті-решт почнемо отримувати. Мова не про кількість, мова про початок. Скільки їх буде – головне, щоб їх почали надати", – вважає він.

Данілов висловив упевненість, що крім танків Україні дадуть "багато цікавих речей" після засідання Консультативної групи шодо оборони України в форматі "Рамштайн".

Секретар РНБО також наголосив, що є країни, які допомагають Україні, але не хочуть це розголошувати. Він закликав обережніше ставитися до звинувачень на адресу тих чи інших держав щодо відсутності допомоги.

"Зброї буде достатньо для того, щоб ми тримали оборону і для того, щоб ми переходили в наступ. Ви бачите, що на Росії вже відбуваються певні кадрові процеси. З учорашнього дня є внутрішні вже суперечки між тими арміями, які є в Росії. Усувають представників Пригожина і Кадирова. Мається на увазі, Суровікін. І це тільки початок", – заявив він.

Нагадаємо, учора Кремль змінив командувача повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Ним замість Суровікіна, призначеного 8 жовтня, став начальник генштабу Валерій Герасимов. Суровікіна понизили до його заступника.